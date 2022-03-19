США выплатят $5 миллионов за информацию о скрытом состоянии российских олигархов

«Правительство США готово выплатить до 5 миллионов долларов за помощь в обнаружении яхт, недвижимости, другого имущества и счетов российских олигархов». Об этом говорится в условиях Программы вознаграждений за возвращение активов клептократии, которую запустило накануне Министерство финансов США, передает Укринформ.

Отмечается, что вознаграждение будет выплачиваться за информацию, которая приведет к ограничению, аресту, конфискации или репатриации похищенных активов.

Это означает, что любое лицо, владеющее конфиденциальной информацией о скрытом состоянии российских чиновников или олигархов, или связанных с ними компаний и физических лиц, может рассчитывать на вознаграждение от Правительства США.