США ведут переговоры с Турцией о передаче Украине С-400

Пентагон подтвердил, что США ведут переговоры с Анкарой об отправке Киеву зенитных ракетных систем С-400 в обмен на возвращение Турции в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие с Анкары санкций. Об этом передает в воскресенье телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя Пентагона.

«Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций», - отметил он.

Напомним, что ранее в субботу агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские должностные лица во время консультаций с турецкими коллегами касались вопроса о возможности передачи Анкарой Киеву С-400, однако в официальном порядке такого предложения не делали.