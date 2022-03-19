По словам западных чиновников и военных экспертов, военные действия России в Украине могут зайти в тупик, поскольку тяжелые потери личного состава и техники усугубляют положение неподготовленных российских сил, которые до сих пор не смогли достичь ни одной из своих первоначальных целей, пишет Wall Street Journal.

В частности, как отмечает издание, за неделю линия фронта практически не сдвинулась с места.

По оценкам западной разведки, число убитых и раненых российских военных достигает 1 тысячи человек в день, а по оценкам украинской разведки – еще больше.

Отмечается, что следующие две недели могут стать решающими в определении исхода всей войны. Если Россия не сможет быстро улучшить свои линии снабжения, доставить подкрепления и поднять моральный дух войск на местах, ее цели могут стать недостижимыми.