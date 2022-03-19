Байден не планирует посещать Украину

Посещение президентом США Джо Байденом Украины в рамках его поездки в Европу на предстоящей неделе не планируется. Об этом заявила в воскресенье в интервью CNN постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Насколько я знаю, таких планов нет. Президент отправляется в Европу, где встретится с нашими партнерами и союзниками. Я не видела каких-то дискуссий на тему поездки президента на Украину. Необходимо помнить, что мы призывали американцев воздержаться от таких поездок. В этой стране идет война. Я не могу представить, чтобы такая возможность обсуждалась», - сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила об отсутствии планов посещения Байденом Украины.

«Мы сообщим сегодня позднее дополнительные подробности поездки президента в Европу. Поездка будет посвящена продолжению объединения мира в поддержку украинского народа, но планов посещения Украины нет», - отметила Псаки.