Джо Байден: «Мы будем работать вместе с Азербайджаном»

Президент США Джо Байден поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю праздника Новруз.

«Желаю вам и азербайджанскому народу радостного и процветающего праздника Новруз. Это время обновления является возможностью подтвердить нашу приверженность сотрудничеству и миру.

В этом году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям между Соединенными Штатами и Азербайджаном. В то время, когда мы отмечаем эту годовщину, моя администрация будет продолжать поддерживать демократию, мир и прогресс на Южном Кавказе. Мы также будем работать вместе с Азербайджаном для решения общих проблем безопасности, содействия региональному миру и изучать новые возможности для экономического сотрудничества.

От имени правительства Соединенных Штатов выражаю вам и азербайджанскому народу наилучшие пожелания», - говорится в поздравлении.