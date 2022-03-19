Азербайджанских водителей предупреждают

Из-за нестабильных погодных условий в стране на дорогах ожидается туман, а на некоторых дорогах – гололед. Об этом заявила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, из-за нестабильных погодных условий в стране ночью и утром на магистральных автодорогах будет туман и мороз.

Г.Мамедова отметила, что из-за погодных условий на отдельных участках автомобильных дорог Губа – Гусар, Кельбаджар – Лачин, Шуша – Физули, Шамкир – Гедабей, Лянкяран – Лерик, Масаллы – Ярдымлы видимость будет ограничена до 300-700 м, в горных и предгорных районах ожидается гололед на дорогах.

«Водителям рекомендуется быть осторожными в такую погоду», - заявили в ведомстве.