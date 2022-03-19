Ранее на заседание Совбеза ООН представитель России сказал, что США финансировали эксперименты в Украине по созданию ориентированных на поражение представителей славянского этноса возбудителей, переносимых птицами, летучими мышами и насекомыми.

- О чем Вы подумали, когда власти России заявили, что в Украине на деньги американцев разрабатывают возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры, избирательно нацеленные на физическое уничтожение славян?

- Сложно подобрать слова, чтобы охарактеризовать всю абсурдность этой истории. Надо отметить, что представители российского научного сообщества, где бы они ни находились, осуждают агрессию России против Украины и требуют немедленного прекращения войны.

Как только начались боевые действия, русскоязычное научное сообщество не только решительно осудило войну, но и старается использовать все свое влияние, чтобы остановить кровопролитие. Михаил Гельфанд, руководитель газеты для ученых «Троицкий вариант», организовал петицию, осуждающую войну, которую подписали семь тысяч российских ученых. Ученые также подписали петицию правозащитника Ильи Понамарева, под которой поставили свои подписи уже свыше двух миллионов человек.

Выпускники биологического факультета МГУ собрали массу подписей с требованием остановить тиражируемые Москвой фейки. Хотя сомневаюсь, что можно остановить небылицы о, якобы, разрабатываемых Киевом ядерном, химическом и биологическом оружии.

Очень хочу, через ваше издание довести до мирового сообщества правду о биолабораториях, которые в Москве стараются использовать для дезинформации и обмана.

- В России особо акцентируют внимание на том, что эти лаборатории финансируются Министерством обороны США…

- Как известно, Советский Союз интенсивно разрабатывал биологическое оружие. Центром его создания и наращивания был Институт молекулярной биологии и военно–промышленный комплекс «Вектор» в Новосибирской области. Ныне этот институт называется «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», с которым я активно сотрудничала по вопросам вирусологии. Горькая ирония судьбы заключена в том, что смертоносное бактериологическое оружие «Вектор» делать научился, а вот его вакцина «ЭпиВакКорона» оказалась полным фейком. Видимо, это результат того, что с момента основания институт «Вектор» был заточен исключительно на создании биооружия.

После распада СССР возникла угроза, что ученых, которые работали в этих лабораториях, переманят к себе страны с нестабильными правительствами или даже террористические организации. Необходимо было что-то придумать, чтобы заинтересовать ученых. Так возникла идея использовать знания и опыт биохимиков в гражданских научных исследованиях. Правительство США, дабы отвести угрозы от себя и, заодно, от остального мира, начало выделять гранты ученым, в том числе, и российским, которые продолжали работать на постсоветском пространстве в области гражданских исследований. В российском министерстве обороны прекрасно знают, что в Украине действуют такие же лаборатории, которые до середины 2000-х годов работали на американские гранты и в России.

И ничего секретного в этих лабораториях никогда не было!

- В СССР было много предприятий, создававших биологическое оружие?

- В комплексе «Вектор» создавали и испытывали вирусные боевые вещества: штаммы оспы, эболы, марбургской и боливийской лихорадок, энцефалита т.д. Кроме того, был институт микробиологии в Кирове, который работал с вирусами сибирской язвы, чумы, сыпного тифа, оспы, а также с различными токсинами. Были фабрика по производству биооружия в Омутнинске, Оболенске, был испытательный полигон на острове Возрождения в Аральском море и еще десяток других комплексов.

- Но в 1976 году США, СССР и другие страны ратифицировали Конвенцию о запрете биооружия и химического оружия. И после этого кто-то тайно продолжал начинять заразой бомбы?

- После ратификации этой конвенции, США перестали финансировать разработки биооружия. Кстати, не только из-за Конвенции, но и в силу того, что биооружие не могло быть прицельным. К примеру, невозможно поразить спорами геморрагической лихорадки только живую силу противника, не заразив при этом своих солдат. То же самое с химическим оружием. И тогда американцы, решив, что эти виды оружия неперспективны, отказалась от работ по их созданию, тогда как Советский Союз до конца перестройки продолжал начинять бомбы и ракеты возбудителями опасных инфекционных болезней. Периодически на советских заводах биооружия происходили аварии и массовые заражения. Самый крупный выброс зараженного вещества за пределы предприятия произошел в свердловском комплексе 30 марта 1979-го года. На этом предприятии производили возбудителей сибирской язвы, которыми начиняли в виде аэрозолей боеголовки ракет, авиабомб и артиллерийских снарядов. Авария произошла из-за технических проблем с фильтрами, которые были отравлены вирусами сибирской язвы. В результате произошло массовое заражение ничего не подозревающих людей, находившихся неподалеку от комплекса. Тогда в Свердловске погибло около ста человек.

После распада СССР американцы решили привязать всех ученых, состоявших в штате этих предприятиях, к тем местам, где они работали в советское время. Для этой цели Управление Министерства обороны США по снижению военной угрозы (DTRA) разработало программу грантов, которые ученые получали до середины 2000-х годов. После того, как экономическая ситуация в России стала улучшаться, Москва отказалась от американской финансовой помощи. Однако в Украине финансирование DTRA биолабораторий, а также санитарно-эпидемиологических станций продолжалось. Украинские ученые проводили на американские гранты исследования исключительно гражданского характера в области эпидемиологии, профилактики от инфекций и пр. Одним словом американцы старались, чтобы ведущие ученые-биохимики за достойную зарплату не занимались разработкой бактериологического оружия. Вся программа и спонсируемые проекты в Украине были открытым, публиковались на сайте посольства США в Киеве и правительственных сайтах США.

- Минобороны РФ говорит также о документах утилизации биоматериалов. По их словам, это что-то вроде отчета о том, как работники лабораторий заметали следы приготовления биооружия…

- Отдельной статьей финансирования Соединенными Штатами лабораторий на территории Украины была утилизации биологических отходов, которые неизбежны при любых исследовательских работах. Кстати, США платили и российским ученым, чтобы они не сливали в канализацию опасные отходы, угрожавшие здоровью гражданского населения, а утилизировали их по медицинским протоколам.

После распада Советского Союза США также оплачивали утилизацию отходов производства химического и ядерного оружия в России.

Сегодня в Кремле обычные протоколы работы лабораторий преподносят в виде шпионского заговора, будто коварные вредители хотят уничтожить следы своих злодеяний. А на самом деле все очень просто – речь идет о документах утилизации биологических отходов, предусмотренных протоколом для экстремальных ситуаций. По этим протоколам работают в любой лаборатории мира.

В украинских лабораториях велись работы с различными микроорганизмами и, в том числе, с патогенными бактериями, биологические отходы которых ни при каких случаях не должны попасть в канализацию. Учитывая характер боевых действий на территории Украины, при которых существовал и продолжает существовать риск подрыва зданий, в которых находятся лаборатории, было решено ввести в действие протокол утилизации.

- А есть ли теоретическая возможность создания опасных микробов, которые будут патогенны для славян, но при этом щадить, скажем китайцев?

- Любой биолог, причем не обязательно занимающийся созданием или изучение биологического оружия, скажет вам, что это абсолютная ерунда.

Для создания биооружия наиболее подходящим были признаны вирусы, а не бактерии. Есть целый список опасных вирусных инфекций типа Эболы, от которых нет лечения и которыми можно убить большое количество людей. Но чтобы создать биооружие из вирусов, необходимы крупные реакторы по наращиванию патогенов. В Украине ничего этого нет.

Надо отметить, что власти РФ верят в сказки про «этническое» оружие с каким-то параноидальным простодушием. В начале 2000-х годов я столкнулась с этим лично. Российские власти не разрешили моему отцу вывести из страны материалы исследований, которые он проводил тридцать лет – как выяснилось, вывозить из РФ биоматериалы исследований даже животного происхождения категорически запрещено по причине того, что «американцы готовят этническое оружие против славян». Как будто нельзя взять биоматериалы у десятков миллионов славян, проживающих в США! Это полная паранойя, здесь нет ни грамма логики! Поэтому сегодня в России так легко получить финансирование на всякого рода бредовые проекты. Достаточно, сказать, что, к примеру, американцы создают какое-то жуткое оружие, а мы можем придумать от него эффективный биологический щит, как деньги от правительства на эту ахинею потекут рекой! Ученые, которые когда-то работали над созданием биооружия, умело пользуются этой паранойей, выдумывают всякие «страшилки» и получают на них от власти щедрое финансирование.

- Как сильно на Ваш взгляд пострадает от санкций российская наука?

- Науку России уже уложили в гроб, мы - свидетели похорон российской науки. Путин - человек без эмпатии, его интересует исключительно наука, связанная с войной. На все, что было связано с человеческим здоровьем, разработкой новых лекарств, производством медицинских препаратов можно поставить крест. Во всех лекарствах, произведенных в России, есть импортные компоненты, которые из-за санкций уже не попадут в страну. Россия была невероятно интегрирована с Западом. За свою нефть Россия закупала за рубежом абсолютно все. Собственное высокотехнологичное производство в сфере биологии было мизерным. Все сельское хозяйство РФ завязано на импорте. К примеру, только 10 процентов свеклы сеяли в России, все остальное ввозили. То же самое касается картофеля. Все прививки для птиц и скота также на импортных компонентах. Хочу привести вам пример биооружия, которым Россия может уничтожить себя своими же руками. Для того, чтобы защитить от разного рода болезней домашнюю птицу, ее непременно надо прививать. На фермах цыплята живут скученно, если их вовремя не вакцинировать, будет жуткий падеж.

Но полностью изолировать домашнюю птицу на фермах от диких птиц, к примеру, от голубей, или исключить занос инфекции с кормом и воздухом просто невозможно. Массовый мор птиц – это нечто очень страшное. Так вот для того, чтобы создать для птиц эффективную вакцину, нужны специальные, абсолютно стерильные яйца, в которых выращивают вирусы для прививки. Их в России не производят, а за немалые деньги завозят из Германии и других европейских стран. Каждый месяц тысячи коробок со специальными яйцами для производства вакцины привозили в Россию. Теперь все это под санкциями, и у России нет материала для выращивания вирусов и создания вакцин. А чтобы наладить их производство России нужны как минимум 20-30 миллионов долларов и, главное, новейшая западная техника и технология. Привезти такие яйца из Китая также проблематично. Дело в том, что для вакцин пригодны только максимально свежие яйца, чтобы эмбрион был живым. А на то, чтобы перевезти яйца из Китая уйдет слишком много времени. К сожалению, кроме людей, которые занимаются вакцинацией в сельском хозяйстве, никто в России не понимает, что стране грозит массовый падеж птицы. Если встанет вакационное производство, рухнет производство птицы. Как только остановятся фабрики по производству вакцин для птицы и скота, начнутся вспышки различного рода инфекций и рухнет сельское хозяйство страны. Образно говоря, уже сейчас биооружие замедленного действия предупреждающе тикает на российских птицефабриках.

- Вы хотите сказать, что России грозит голод?

- Конечно. Та же самая ситуация с производством вакцин для скота. В России не понимают, насколько колоссальны риски, которые они себе создали. Над этой страной нависла реальная угроза голода. Без вакцин произойдет мор скота и птицы. К примеру, существует календарь прививок цыплят от вируса болезни Ньюкасла, который необходимо строго соблюдать. Все производство прививок для скота, в частности, предприятии во Владимире, основано на импортных компонентах. Да и вообще, все, что связано в России с биотехнологиями, является импортным.

- А что, если сделать вакцину из обычных яиц? Не найдут специальных, возьмут обычные, из фермы…

- На Россию это очень даже похоже. Могут сделать вид, что ничего не происходит, дескать, санкции нам не страшны, и вместо специальных яиц начнут производить вакцины из обычных. Но дело в том, что в обычных фермерских яйцах могут содержаться до 20 типов вирусов и бактерий. Перед производством вакцины даже стерильные яйца проверяют тридцатью тестами на самые разные патогены. Кстати, тесты, которыми проверяли в России вакцинные яйца, тоже импортные. Если используют нестерильные яйца, то в вакцинах будет масса других патогенов. Фермеры получат вакцины, содержащие массу разного рода возбудителей болезней. Такое «импортозамещение» вполне возможно, учитывая широко распространенное в России очковтирательство. Яйцо для вакцины – это как биореактор, который изначально должен быть чистым от любых микробов. А те яйца, которые мы едим, могут содержать кучу бактерий, которые нам не вредят, но для птиц они патогенны.

Руководители предприятий могут решить, что использование стерильных яиц – очередная прихоть американцев и европейцев, которые с жиру бесятся. И начнут готовить её на авось из обычных яиц, без всяких сертификатов, тестов и проверок на стерильность. И создадут в итоге реальное сельскохозяйственное биологическое оружие.

Чиновников-аграриев в правительстве России невозможно убедить в том, что проблема с вакцинами может привести к тотальной гибели всего сельского хозяйства. Возможно, они надеются, что падеж скота и птицы станет очередным поводом для разговоров о происках врагов России. Мол, заслали нам голубей, чтобы заразить наших кур и прочий бред.

На российских телеканалах часто можно услышать уверения, что Россию санкциями не запугать, что, мол, все сами сделаем, невелика наука. Так и хочется сказать: пока вы сделаете собственную вакцину, погибнет половина, а может быть и вся ваша птица и скот. И будет в России голод!..