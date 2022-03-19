ВС России завершают разгром батальона «Донбасс» Минобороны РФ
Подразделения российских Вооруженных сил завершают разгром «националистического» батальона «Донбасс». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.
По его словам, Вооруженные силы РФ за время спецоперации в Украине ликвидировали 214 беспилотников, 1 483 танка и 150 установок реактивной системы залпового огня.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1 483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 279 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал он.
Оперативно-тактическая и армейская авиация России за день поразила 89 военных объектов Украины, сообщил он.
Российские средства ПВО сбили в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов, отметил Конашенков.