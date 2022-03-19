По предварительным данным, более 200 тысяч россиян покинули страну после военного вторжения России в Украину. При этом примерно половина из них – около 100 тысяч человек – отправилась в Армению, сообщает haqqin.az со ссылкой на норвежское издание Nettavisen, подготовившее репортаж о жизни русских, приехавших в Ереван.

«Отчаявшиеся русские массово бегут из страны, - пишет норвежское СМИ. – Самым популярным направлением является столица Армении Ереван. По оценкам, с начала войны сюда переехало около 100 тысяч русских. Стоимость аренды обычной квартиры в центре города увеличилась с 300 до 1100 долларов в месяц. Большинство западных стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов, но, по данным Euronews, в Ереван из России прибывают более 30 самолетов в день.

29-летний Александр (имя по его просьбе изменено из-за опасений возможных последствий со стороны российских властей) одним из первых покинул родину, когда началось вторжение. По его словам, большинство русских, приехавших в Армению, не поддерживают войну. Они уезжают из-за работы, учебы или страха быть втянутыми в военные действия».

Большая часть россиян, находящихся сейчас в Ереване, работают в сфере информационных технологий. Александр также является сотрудником одной из западных IT-компаний.

«У меня огромное количество друзей и бывших коллег в Украине. И, как и у многих россиян, из-за того, что наши страны очень близки культурно, лингвистически и исторически, у меня также есть родственные связи в Украине, - говорит он. – Когда все началось, моей первой реакцией был шок. Я быстро понял, что санкций против России будет все больше и больше, что усложнит жизнь компаниям в стране. Поэтому нам нужно было решить, что делать. Было принято решение, что российские сотрудники компании должны работать за пределами России. Я первым из окружающих покинул страну. С тех пор многие другие сделали то же самое».