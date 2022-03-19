100 тысяч россиян ринулись в Армению Норвежское СМИ
По предварительным данным, более 200 тысяч россиян покинули страну после военного вторжения России в Украину. При этом примерно половина из них – около 100 тысяч человек – отправилась в Армению, сообщает haqqin.az со ссылкой на норвежское издание Nettavisen, подготовившее репортаж о жизни русских, приехавших в Ереван.
«Отчаявшиеся русские массово бегут из страны, - пишет норвежское СМИ. – Самым популярным направлением является столица Армении Ереван. По оценкам, с начала войны сюда переехало около 100 тысяч русских. Стоимость аренды обычной квартиры в центре города увеличилась с 300 до 1100 долларов в месяц. Большинство западных стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов, но, по данным Euronews, в Ереван из России прибывают более 30 самолетов в день.
29-летний Александр (имя по его просьбе изменено из-за опасений возможных последствий со стороны российских властей) одним из первых покинул родину, когда началось вторжение. По его словам, большинство русских, приехавших в Армению, не поддерживают войну. Они уезжают из-за работы, учебы или страха быть втянутыми в военные действия».
Большая часть россиян, находящихся сейчас в Ереване, работают в сфере информационных технологий. Александр также является сотрудником одной из западных IT-компаний.
«У меня огромное количество друзей и бывших коллег в Украине. И, как и у многих россиян, из-за того, что наши страны очень близки культурно, лингвистически и исторически, у меня также есть родственные связи в Украине, - говорит он. – Когда все началось, моей первой реакцией был шок. Я быстро понял, что санкций против России будет все больше и больше, что усложнит жизнь компаниям в стране. Поэтому нам нужно было решить, что делать. Было принято решение, что российские сотрудники компании должны работать за пределами России. Я первым из окружающих покинул страну. С тех пор многие другие сделали то же самое».
В общей сложности он помог 40 коллегам и друзьям спланировать поездку за пределы России. Более половины уже уехали.
«В Армению едут из-за тесных отношений с Россией, у которой есть военная база в стране, а Путин является своего рода гарантией безопасности Армении от Азербайджана, - отмечает Nettavisen. – Россияне могут находиться в Армении без визы в течение шести месяцев. Александр говорит, что россиян хорошо тут принимают. Но хорошие отношения между Путиным и Арменией не обязательно означают, что армянский народ поддерживает вторжение в Украину. В социальных сетях распространяются фотографии проукраинских демонстраций в Ереване».
Деньги – проблема для многих россиян, покинувших страну, так как Россию исключили из международных банковских и платежных систем.
«В России есть своя платежная система – «Мир». За пределами России «Мир» работает только в Армении и Турции. Сейчас у меня пятеро коллег в Черногории, и они не получают никаких денег. У них есть только наличные, которые они взяли с собой, и они скоро закончатся. Я не знаю, что делать. Кому-то, вероятно, придется лететь туда или лететь сюда, чтобы они могли жить», - говорит Александр.
Многие россияне рассматривают Армению как временное пристанище. Вот и Александр хочет уехать в Европу. По его словам, Нидерландам, крупному импортеру российского газа, проще впустить россиян, чем большинству других стран ЕС. Если нет, у компании, в которой он работает, есть офисы в двух других странах ЕС. Может быть, Александр и его коллеги смогут перебраться туда.
«Моя мама и остальные члены семьи находятся в России, возможности работать где-либо еще у них нет, - говорит он. – Они должны оставаться там и работать. Санкции так просто не исчезнут. И мы не знаем, выживет ли российская экономика или нет. Я надеюсь, что она быстро возродится, но мы этого не знаем».