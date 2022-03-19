Экс-глава МВД Азербайджана нарушил обет молчания: «Побег Эльчибея был большой ошибкой»

Экс-министр признался, что каждый год следит за обсуждениями, которые возникают в годовщину мятежа, но предпочитал хранить молчание.

Экс-министр внутренних дел Азербайджана Абдулла Аллахвердиев впервые за многие годы нарушил молчание и прокомментировал события, связанные с мятежом в Гяндже. Напомним, что генерал Абдулла Аллахвердиев возглавлял МВД в 1993 году.

«Как он руководил подавлением, если спустя всего два дня после мятежа он подал в отставку? После отставки главы правительства, все правительство считается подавшим в отставку. И я как министр внутренних дел был вынужден сложить полномочия», - сказал он.

Абдулла Аллахвердиев добавил, что предыдущий министр Искандер Гамидов возбудил уголовное дело в отношении директора нефтеперерабатывающего завода Расула Гулиева.

«Его обвиняли в присвоении государственных средств. А Панах Гусейн назначил этого коррупционера на должность вице-премьера. Такие случаи подрывали авторитет МВД», - сказал он.

По его словам, возглавляемый тогда Ровшаном Джавадовым ОМОН, также не подчинялся МВД, чем создавал серьезные проблемы.

«ОМОН был создан при главе МВД СССР Бакатине. Затем первый заместитель председателя Тамерлан Гараев переподчинил себе ОМОН и назначил его командиром Ровшана Джавадова. Его брат Махир работал тогда прокурором Хатаинского района. Как то они вдвоем пришли в кабинет Искандера Гамидова и открыли там огонь, ранив офицера. Я тогда работал начальником Главного управления полиции Баку. Махир Джавадов угрожал взорвать гранату в кабинете Искандера Гамидова. Я требовал возбудить против них уголовное дело, но через три дня Ровшана Джавадова назначили замминистра МВД. Ровшана на эту должность привел Расул Гулиев. ОМОН уже не подчинялся МВД», - сказал Аллахвердиев.

По его словам, в тот же период началось обострение ситуации в Гяндже.

«Начальником полиции Гянджи был брат вице-премьера Аббаса Аббасова Надир Аббасов, который попал под влияние Сурета Гусейнова. Я уволил его, назначив на должность Гаджиагу Гасанова. Я поручил Ровшану Джавадову представить Гасанова коллективу. Но он вернулся в Евлах и сказал, что личный состав полиции в Гяндже отказывается признавать нового начальника. Я понял, что Ровшан Джавадов служит не МВД, а другим силам», - сказал он.

Генерал также раскрыл подробности операции по изоляции Сурета Гусейнова: «Эта операция была поручена командиру спецназа МНБ Владимиру Меджидову. Он приходился сыном бывшему начальнику отдела ЦК Рашиду Меджидову. Но Владимир Меджидов не выполнил приказа, в результате чего Сурет Гусейнов прибыл в воинскую часть и ситуация еще больше обострилась», - сказал он.

Аллахвердиев отметил, что во время июньских событий обеспечение порядка было поручено МВД: « Личный состав МВД прекрасно справлялся с обеспечением общественного порядка. Не пострадал ни один мирный житель. Но мы по закону не могли войти в воинскую часть. Президент Эльчибей делал все возможное, для подавления мятежа. Он фактически был предотвращен, но 17 июня президент покинул Баку. Я считаю, что это было большой ошибкой», - сказал он.