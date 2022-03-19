Российская Федерация собирается отправить боевиков из Ливии на войну в Украину. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 в социальной сети Facebook.

«По имеющейся информации, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских «добровольцев» в Украину с целью участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации», - говорится в сообщении.

«Переброска военных наемников, предположительно, будет осуществляться за счет частной военной компании «Лига» (бывшая «Вагнер»), самолетами воздушно-космических сил Российской Федерации», - отмечается в сообщении.