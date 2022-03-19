При попытке наступления на Киев россияне потеряли танковый отряд сводка генштаба ВСУ
В ходе очередной попытки наступления на Киев российские войска потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.
Сообщается также, что благодаря активным действиям подразделений Вооруженных сил Украины, в отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставки топлива и продовольствия.
В Генштабе отметили, что российские войска потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти по всем направлениям. Противник продолжает нести потери, испытывает значительные проблемы с комплектованием подразделений и частей с личным составом, логистикой.
В Херсоне россияне начали замену военных подразделений на подразделения росгвардии и полиции.
Сообщается также, что для восполнения потерь личного состава подразделений российской армии военными комиссариатами Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов уральского федерального округа РФ проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Однако там есть массовые случаи уклонения от службы.