Российские военнослужащие уничтожили 214 украинских дронов Минобороны РФ
Российская армия с начала военной «спецоперации» на Украине уничтожила 214 украинских военных беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.
«Всего с начала проведения «специальной военной операции» уничтожены: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1 483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 279 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал Конашенков.