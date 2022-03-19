В Баку открывается новая маршрутная линия

В Баку организуется новая регулярная маршрутная линия под номером 27 по направлению школы №11 – Бакинский железнодорожный вокзал. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Маршрут открывается с завтрашнего дня с учетом многочисленных обращений граждан.

Благодаря этому граждане смогут добраться до учебных заведений, объектов общественного питания, расположенных на улицах Мурада Гафура, Заура Нудиралиева, Джейхуна Гаджибейли, а также до станции метро «28 мая» из жилого массива «Чермет». Начальная остановка маршрута – улица Мурада Гафура (школа № 11), конечная – улица Сулеймана Рагимова (Бакинский железнодорожный вокзал).