Лукашенко: Война закончится «к вечеру», если Зеленскому позвонят из США

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что война в Украине может закончиться сразу же после звонка из США. Слова лидера Беларуси приводит телеграм-канал его пресс-службы «Пул первого».

«Для того, чтобы сегодня закончить войну нужен один сигнал со стороны ООН, Америки, Запада украинскому руководству. Сильный сигнал на окончание этой войны. И к вечеру война закончится. Если американцы позвонят по телефону, который на столе стоит у Зеленского и скажет: «к вечеру надо прекратить войну, подписав договор с Россией», война к вечеру прекратится», - заявил А.Лукашенко.