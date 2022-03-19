В Харькове снова слышны взрывы и артобстрелы. Военная администрация области просит всех жителей пройти в укрытия, сообщают украинские СМИ.

Также сообщается об атаке на машину гумпомощи. Ее везли на временно оккупированные территории Волчанска. Как только медики и волонтеры заехали на территорию, подконтрольную российским военным, связь с ними исчезла.

В местном телеграм-канале "Труха" появилось видео с волонтером. Он рассказал, что российские войска обстреляли колонну с гуманитарной помощью по дороге в Малую Рогань.

Волонтер вез провиант тем, кто не может выехать из поселка, а попал под ярый обстрел, в результате чего был ранен.