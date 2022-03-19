Интенсивные российские обстрелы Мариуполя продолжаются, заявил губернатор области Павел Кириленко.

«Они продолжают атаковать. Бомбардировки, авиаудары и стрельба в городе происходят постоянно. Теперь бои, стрельба происходит прямо в городе. Сегодня мы получили информацию о том, что люди, которые занимались сбором информации и помощью в эвакуации людей, оказались под обстрелом, среди них, к сожалению, есть пострадавшие.

Это добровольцы, которых оккупанты хорошо знают, это гражданские лица, безоружные люди, но они ищут любой предлог, чтобы стрелять в мирных людей», - сказал Кириленко в интервью BBC, пишет УНИАН.