Россия дала Беларуси отсрочку по кредитам

Россия дала Беларуси отсрочку на погашение обязательство по госкредитам на 5-6 лет, заявил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов. Об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет», - сказал министр в эфире телеканала «Беларусь-1». Селиверстов пояснил, что перенос сроков позволит Минску «не отвлекать ресурсы» для обслуживания его обязательства и погашения их с российскими партнерами.

Глава Минфина Беларуси добавил, что часть освободившихся от отсрочки платежей по российским кредитам средств будет направлена на «поддержку тех секторов, которые позволят (...) улучшить взаимную торговлю, особенно в этот санкционный период».