Хуситы заявили об ударах крылатыми ракетами по объектам Saudi Aramco в Джидде

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило в воскресенье о проведении массированных ракетных обстрелов территории Саудовской Аравии, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде. Об этом, как передает телеканал Almasirah, сообщил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

По его словам, в рамках операции «Прорыв блокады - 2» атакам также подверглись жизненно важные объекты в Джизане. «В операции использовались баллистические и крылатые ракеты типа «Кудс-2», которые успешно достигли намеченных целей, - сказал Сариа. – Удары наносились по компании Aramco в Джидде и жизненно важным объектам в Джизане». Он также предупредил, что список целей для точечных бомбардировок в будущем может быть расширен.