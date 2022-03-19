Украинские военные ликвидировали командира разведроты «ДНР» с позывным «людоед» всу
Украинские военные ликвидировали командира разведывательной роты «ДНР» с позывным «людоед». Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».
Отмечается, что в «ДНР» заявили, что Машкин якобы уничтожил батарею САУ.
«Оказывается, что командир разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса «ДНР» капитан Сергей Машкин с позывным «людоед» собственноручно «точечным огнем» уничтожил целую батарею САУ! Их послушать, так отряд Мстителей из киновселенной Марвел, по сравнению с ними, это какая-то группа «Ягодка» в детском саду. Впрочем, говорить можно много, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем», - сообщили в ОТГ «Восток».