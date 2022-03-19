Военные преступления России начали расследовать уже шесть стран Европы генпрокурор украины
Шесть европейских стран начали расследовать уголовные дела по военным преступлениям России во время нападения на Украину. Об этом в Twitter написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
«Уже 6 стран начали расследование военных преступлений РФ: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами», – написала Венедиктова.
Already 6 countries have opened criminal cases in relation to Russian war crimes: Estonia 🇪🇪, Lithuania 🇱🇹, Germany 🇩🇪, Poland 🇵🇱, Slovakia 🇸🇰, Sweden 🇸🇪. We work closely with them to facilitate exchange of information and evidence. #StandWithUkriane— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) March 20, 2022