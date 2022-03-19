Шесть европейских стран начали расследовать уголовные дела по военным преступлениям России во время нападения на Украину. Об этом в Twitter написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Уже 6 стран начали расследование военных преступлений РФ: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами», – написала Венедиктова.