В Европарламенте хотят запретить экспорт товаров двойного назначения из России

Экспорт товаров двойного назначения в Российскую Федерацию должен быть полностью остановлен в целях оказания дополнительного давления на российскую экономику. Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер.

«Я поддерживаю санкции на поставки товаров двойного назначения, включительно с технологиями в Россию. Отмечу, что, к примеру компания Bosch, которая комплектовала множество моторов, автомобилей и прочего, полностью прекратила экспорт в Россию. Есть и другие такие компании, такие поставки должны быть полностью в санкционном списке», - заявил политик.

Накануне в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что наряду с финансово-экономическими санкциями в отношении Российской Федерации, вступившими в силу после постановления правительства Великобритании от 1 марта, санкции также будут наложены на экспорт в РФ товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции.