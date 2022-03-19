Чавушоглу: Москва не услышала призывы Анкары

«Турция прилагает активные усилия для прекращения войны между Россией и Украиной. Первоначально необходимо обеспечить гуманитарное перемирие, а затем – долгосрочный режим прекращения огня в Украине». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает «Анадолу».

По словам главы дипломатии Турции, дружественные связи страны с Россией не являются для Анкары преградой на пути отстаивания справедливости.

«В определенные годы в Сирии и Ливии между Турцией и Россией имели место сложные периоды. В вопросе Украины, мы прилагали активные усилия для недопущения начала горячей фазы конфликта. Если не потушить огонь войны, пострадают все стороны. Тот факт, что и Россия, и Украина в условиях войны продолжают диалог с Турцией – показатель доверия к принципиальной позиции Анкары», - подчеркнул он.