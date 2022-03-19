Чавушоглу: Москва не услышала призывы Анкары
«Турция прилагает активные усилия для прекращения войны между Россией и Украиной. Первоначально необходимо обеспечить гуманитарное перемирие, а затем – долгосрочный режим прекращения огня в Украине». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает «Анадолу».
По словам главы дипломатии Турции, дружественные связи страны с Россией не являются для Анкары преградой на пути отстаивания справедливости.
«В определенные годы в Сирии и Ливии между Турцией и Россией имели место сложные периоды. В вопросе Украины, мы прилагали активные усилия для недопущения начала горячей фазы конфликта. Если не потушить огонь войны, пострадают все стороны. Тот факт, что и Россия, и Украина в условиях войны продолжают диалог с Турцией – показатель доверия к принципиальной позиции Анкары», - подчеркнул он.
Министр напомнил, что всего за день до начала войны в Украине, президент Реджеп Тайип Эрдоган провел разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
«К сожалению, призывы Анкары не были услышаны Москвой, и ситуация дошла до нынешнего этапа. Турция вместе со всем миром осудила действия российской стороны. Мы отвергли атаку на Украину на всех платформах, в том числе на уровне ООН, решительно поддержав территориальную целостность Украины», - отметил турецкий министр.
Турецкий министр напомнил, что в 2014 году Анкара решительно осудила аннексию украинского Крыма.
Глава дипломатии сообщил, что на переговорах России и Украины имеет место прогресс и стороны близки к согласованию основных вопросов. «Важно при этом организовать встречу президентов РФ и Украины, – в Турции или любой другой стране», - сказал Чавушоглу.