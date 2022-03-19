Эльнур Мамедов, отдел экономики 00:32

По итогам прошедшего года номинальная стоимость ВВП в Азербайджане составила 93 млрд манатов (около 55,4 млрд долларов), что на 11 млрд манатов больше, чем в 2019 году, говорится в сообщении Министерства экономики Азербайджана. Хотя ВВП в 2020 году снизился из-за пандемии COVID-19, в прошлом году этот показатель не только восстановился относительно 2019 года, но и вырос. При этом в прошлом году ВВП на душу населения в стране превысил 5 452 доллара, что на 590 долларов больше показателя 2019 года. Правительство не случайно сравнивает достижения экономики в прошлом году с итогами не позапрошлого, а предыдущего года. Ведь 2020-й год запомнился резким спадом глобальной экономики из-за ограничений, вызванных пандемией. И сравнивать нынешние успехи с кризисным предыдущим годом было бы некорректно. Но даже на этом фоне достижения правительства выглядят вполне благополучно – спад удалось не только восстановить, но и прибавить новые миллиарды. И в целом вплотную приблизить ВВП страны к 100-миллиардной отметке.

Но, к сожалению, это трудно сказать о бюджете страны. Как сообщает Минфин, по итогам 2021 года дефицит госбюджета Азербайджана составил 1,017 млрд манатов. Правда, это на 67,4% или 2,099 млрд манатов меньше прогноза в 3,116 млрд манатов, но все же миллиардный дефицит язык не поворачивается называть достижением. Пусть он даже более чем втрое ниже прогноза. Как же он образовался? С доходной частью все обстоит относительно благополучно. Доходы госбюджета за год составили 26 млрд 395,5 млн манатов, что на 3,8% выше прогноза и на 6,9% больше доходов в 2020 году. В частности, поступления по линии Государственной налоговой службы составили 8 млрд 531,4 млн манатов, что на 17,7% выше прогноза и на 15,5% превышает показатель 2020 года. Поступления по линии Государственного таможенного комитета составили 4 млрд 343 млн манатов, что также на 11,4% больше прогноза и на 10,3% показателя 2020 года. Еще 11 млрд 350 млн манатов составили трансферты в госбюджет из Нефтяного фонда, что ниже прогноза на 7%. Трансферты из Фонда гарантий по госдолгу и гарантийным обязательствам составил 880 млн манатов, а 250 млн манатов выделил из своей прибыли Центробанк. Но картину портит расходная часть. Так, по сравнению с 2020 годом расходы госбюджета возросли на 3,8% и составили 27 млрд 412,5 млн манатов (96% от прогноза). При этом социальные расходы возросли за год на 6,7% и составили 10 млрд 297,1 млн манатов. Текущие расходы бюджета в 2021 году, наоборот, упали на 0,4% и составили 16 млрд 588,3 млн манатов. В то же время на 7,4% увеличились капитальные расходы – до 8 млрд 625,4 млн манатов. Но больше всего, а именно на 27% возросли расходы на обслуживание госдолга и обязательств – 2 млрд 198,8 млн манатов.