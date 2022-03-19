В воскресенье украинские военные только на Донецком и Луганском направлениях уничтожили 12 вражеских танков, 9 БМП, 3 автомобиля, самолет и вертолет, а также около 170 человек живой силы оккупантов. Об этом сообщает Операция объединенных сил (ООС).

«Украинские защитники уничтожили: 12 танков; 9 БМП; 3 автомобиля. Общие потери живой силы противника составили около 170 человек.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет Су-34 и вертолет россиян».

Всего в течение текущих суток было успешно отражено 7 атак противника.