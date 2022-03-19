Российские войска бомбят Киев, есть погибший видео; обновлено 03:06
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате взрывов в Подольском районе столицы и пожара, скончался один человек.
"Спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время - один погибший. Все службы - спасательные, медики, полиция - работают на месте. Информация уточняется", - отметил мэр.
* * * 01:47
В Подольском районе Киева в воскресенье вечером произошли взрывы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
По предварительной информации, украинская ПВО сбила российскую ракету на северо-западе города.
Очевидцы сообщают о пожаре в районе одного из торговых центров.
* * * 01:20
Сегодня Киев вновь подвергся обстрелу. Были слышны взрывы и падение ракет на окраинах города. Об этом сообщают украинские СМИ и телеграм-каналы.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.