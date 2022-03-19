Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате взрывов в Подольском районе столицы и пожара, скончался один человек.

"Спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время - один погибший. Все службы - спасательные, медики, полиция - работают на месте. Информация уточняется", - отметил мэр.