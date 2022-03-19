Корабли НАТО направляются в Стокгольм
Тринадцать военных кораблей из нескольких стран НАТО направляются в Стокгольм после учений, сообщает шведская газета Aftonbladet.
«Это девять немецких и четыре балтийских корабля, участвовавшие в учениях, они сейчас направляются в порт Фрихамн в Стокгольме, чтобы немного отдохнуть и дать экипажам отдых», - приводит газета слова дежурного офицера связи Вооруженных сил Швеции Микаэля Огрена.
Как сообщает издание со ссылкой на ВС Швеции, это обычный визит, не имеющий никакого отношения к ситуации на Украине.