Дочь Пескова удивлена санкциям: «Я – человек мира»

Дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова – Елизавета Пескова считает санкции, введенные против нее, «необоснованными и несправедливыми». Об этом она рассказала в комментарии Business Insider.

Девушка отметила, что она «не из простой семьи», но «сделала себя сама». Пескова заверила, что не может повлиять на ситуацию, поэтому удивлена ограничениями, введенными против нее и брата.

«Мне кажется это абсолютно несправедливым и необоснованным. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции в отношении человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации», - отметила дочь Пескова.