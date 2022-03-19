ВС Украины сбили более 200 российских самолетов и вертолетов за 25 дней

Воздушные силы ВСУ с начала вторжения России сбили более 200 российских самолетов и вертолетов, а также десятки беспилотников и крылатых ракет, передает РБК-Украина.

«За 25 дней российские ВС понесли серьезные потери как на земле, так и в небе - 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет», - говорится в сообщении.

Сегодня украинские зенитчики уничтожили один самолет, четыре БПЛА и две крылатых ракеты. Отмечается, что интенсивность налетов снижается вторые сутки.