Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 02:06

Неожиданное выступление экс-министра внутренних дел Азербайджана в правительстве Эльчибея Абдуллы Аллахвердиева вернуло нас к событиям минувшей эпохи зарождения третьего азербайджанского государства, ураганным 90-м, когда Азербайджан испытал самые трагические последствия цветной революции. В отличие от украинского президента Владимира Зеленского или армянского премьер-министра Никола Пашиняна, второй азербайджанский президент под натиском мятежных пророссийских войсковых частей будущего премьер-министра, ставленника Москвы Сурета Гусейнова позорно бежал из Баку. С высоты исторического Олимпа А.Аллахвердиев осуждает лидера цветной революции, который бросил власть и свой народ на произвол неопределенной судьбы. Позорный исторический факт в свете героических подвигов украинского президента, который не оставил свой народ и страну, ставшей жертвой вероломной агрессии второй армии мира. Эльчибей выглядит не в лучшем свете и на примере стойкости Пашиняна, который в феврале прошлого года не отступил перед мятежом пророссийского генералитета и прокремлевской оппозиции.

А Эльчибей бежал из Баку именно в момент кульминации армянской военной интервенции. Сурет Гусейнов повернул танки на Баку, оставив часть нагорного Карабаха и весь низменный Карабах без защиты и линии обороны. Армянские войска наступали на Карабах, азербайджанские танки шли на Баку, а приграничные районы с Ираном и Россией охватило пламя воинствующего сепаратизма. И в этом всеобщем пожаре хаоса пала хрупкая революционная власть. Раздираемому внутренними противоречиями и внешними угрозами Азербайджану улыбнулась удача – один из мастеров власти, опытнейший политик СССР Гейдар Алиев смог вовремя вернуться в Баку и преградить путь наступающим танкам. Г.Алиев подавил трескучее разыгравшееся пламя сепаратизма, ликвидировав два квазигосударственных новообразования на юге и севере страны. Успокоил гражданскую смуту. За несколько месяцев добился централизации власти и деморализованных политизированных вооруженных сил. И при этом ему пришлось организовать сопротивление армянской интервенции. Успешное контрнаступление весной 1994 года новой армии, которая формировалась в боях за потерянный в период азербайджанской смуты Карабах, поставило опытного политика перед неразрешимой дилеммой: остановить войну, выиграть время, укрепить государство либо подвергнуть уставшую от многолетних кровопролитных боев страну новым вызовам и опасностям? Г.Алиев на волне успешной наступательной стратегии заключил хрупкое перемирие. Но обратил все национальные силы на формирование новой идеологической концепции возвращения Карабаха. Идея реинтеграции стала смыслом существования формирующейся новой государственности. И Г.Алиев несколько раз в период своего правления был очень близок к справедливому решению конфликта, что вызывало перманентные внутриполитические катаклизмы в самой Армении: свергали президентов, расстреливали парламент, свершались революции… Но в каждом обращении к нации Гейдар Алиев лелеял надежду на возвращение Карабаха. Он искренне верил. Нет, точнее был убежден, и вселял эту веру, укреплял ее в общественном сознании.

Роковая случайность или закономерность? Но вместе с явлением экс-министра Аллахвердиева к народу, с его признанием о фатальном бегстве президента, в сети появилось знаменитое обращение Гейдара Алиева в канун святого для азербайджанцев древнего зороастрийского праздника Новруз – наступления весны, о непременном возвращении азербайджанцев в Шушу и Карабах. В самый подходящий час новой геополитики, когда на наших глазах складывалась новая реальность и новый миропорядок, политический наследник Гейдара Алиева, другой не менее яркий представитель этой политической династии – Ильхам Алиев воспользовался историческим шансом, избрав путь освободительной войны, нанес смертельный удар по армянскому триединству – воинствующему сепаратизму, государственному интервенционизму и армянскому диаспоральному сообществу. За 44 дня победоносная армия Алиева вдребезги разбила оккупационный режим. Ильхам Алиев воплотил воспетую основателем третьей Республики мечту азербайджанцев, добился победы в период трансформации мировой системы, повышенных геополитических рисков и вывел страну на новый уровень развития. Если в прошлом году, Алиев встретил наступление Новруза под древними крепостными стенами неприступной Шуши, то сегодня он закладывает новую систему и жизнь в другом уголке нагорной части Карабаха – в Суговушане.