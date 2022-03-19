В Херсоне расстрелян российский коллаборант

«В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо – Павла Слободчикова». Об этом написал в своем Facebook журналист Денис Казанский.

По его словам, инцидент произошел утром 20 марта.

«Двое неизвестных в черной одежде расстреляли автомобиль «Мерседес», за рулем которого был Слободчиков, в салоне - его жена Наталья. Он скончался на месте, пассажирка с огнестрельными ранениями доставлена в больницу», - написал он.

Отметим, что ранее Владимир Сальдо поддержал российское вторжение в Херсон и пытался создать в городе российскую администрацию.