Зеленский: российские военные ищут и никак не могут найти в Украине «нацистов»
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации подчеркнул, что украинский народ уже 25 суток стойко противостоит российским военным.
«Уже 25 сутки, как русские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же «нацистов», от которых они хотели якобы защищать наших людей. Как они ищут и не могут найти украинцев, которые бы встретили их с цветами. А главное – российские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий», - сказал Зеленский.