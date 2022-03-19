Верещук ответила Минобороны России: Мариуполь не будет сдан
«Министерство обороны России обратилось с официальным письмом в Украину, где выдвигает ультиматум, чтобы украинские защитники сложили оружие и покинули Мариуполь. Только после этого они предлагают «эвакуацию мирных жителей». Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, там 8 страниц с возвращением в историю и «другим бредом».
«Они такое же письмо направили в ООН, Международный комитет Красного Креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не случилось. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей», - сказала Верещук.
Она отметила, что Украина требует, чтобы российские военные немедленно открыли коридор для мирных жителей, чтобы получить возможность вывезти их из Мариуполя в Запорожье.
«Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: «Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем – откройте просто коридор». Мы сообщили ООН и МККК. Теперь ждем реакции международного сообщества. Это сознательная манипуляция и реальное взятие в заложники людей», - сказала вице-премьер.
Верещук также возмущается тем, что Россия начала вывозить людей из Мариуполя в Россию.
«Более того, у нас есть факты, что они похищают детей из детских домов и не позволяют нам их забрать. Для понимания: они собираются насильственно увезти в направлении России 350 детей, не давая нам их забрать. Мы просим четко: дайте нам коридор и пишем, в какой интернат едем и почему. Они сразу же забирают детей в Россию», - добавила она.