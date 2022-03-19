Верещук ответила Минобороны России: Мариуполь не будет сдан

«Министерство обороны России обратилось с официальным письмом в Украину, где выдвигает ультиматум, чтобы украинские защитники сложили оружие и покинули Мариуполь. Только после этого они предлагают «эвакуацию мирных жителей». Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, там 8 страниц с возвращением в историю и «другим бредом».

«Они такое же письмо направили в ООН, Международный комитет Красного Креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не случилось. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей», - сказала Верещук.