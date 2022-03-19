Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 03:57

После вторжения российской армии в Украину здесь уже более трех недель идут ожесточенные бои. Упорное сопротивление украинской армии остановило наступление армии России практически на всех направлениях. Самые упорные и кровопролитные бои идут сейчас вблизи окруженного Мариуполя, в котором из-за налетов российской авиации и массированных артобстрелов уничтожено практически 90 процентов зданий. В городе осталось несколько сот тысяч мирных жителей, ставших жертвами настоящей гуманитарной катастрофы. Сегодня в Мариуполе не хватает продуктов питания, медикаментов, питьевой воды…

Все попытки украинской стороны пробиться в город, чтобы создать гуманитарный коридор не увенчались успехом. По признанию Алексея Арестовича, советника Офиса президента Украины, на данный момент возможности деблокировать Мариуполь нет, поскольку ближайшие резервные части украинской армии ведут бои в 120 километрах от этого города. Совершить марш-бросок к осажденному Мариуполю они не могут, поскольку разделяющая их степь легко простреливается российской авиацией. Оборону Мариуполя держат несколько подразделений украинской армии, в том числе, легендарный батальон «Азов», уже успевший навести ужас на российское командование. Его бойцы считаются наиболее подготовленными воинами украинской армии, в ожесточенных боях им удалось разгромить отборные подразделения спецназа ГРУ и так называемой «кадыровской армии». Кроме того, батальон «Азов» — это «образ абсолютного украинского зла», который активно тиражирует российская пропаганда. Кремлевские СМИ называют его бойцов не иначе, как фашистами, обвиняют их в бомбардировке жилых кварталов Мариуполя и, в частности, в недавнем разрушении Дома культуры, под завалами которого остались свыше тысячи горожан. Так что же из себя представляет этот загадочный и так люто ненавидимый в России батальон «Азов»? Он был сформирован весной 2014 года из футбольных болельщиков-фанатов, известных своими националистическими взглядами. Пройдя испытание боями в Мариуполе, Иловайске и Широкино, батальон, в составе которого было всего 150 бойцов, разросся до двух пехотных батальонов, артиллерийского дивизиона и танковой роты. За короткое время батальон «Азов» превратился в наиболее боеспособное подразделение украинской армии. Важно уточнить, что на протяжение долгого времени командование не допускало его к выполнению боевых задач на передовой, поручая только патрулирование и охрану тыла. Причиной было весьма специфическое мировоззрение бойцов «Азова», которое, как утверждали высокопоставленные чины в руководстве украинской армии, не гарантировало управляемости этим полком.

Наиболее подробная информация об особенностях подразделения «Азов» содержится в старом репортаже украинского журналиста Яна Авсеюшкина, которому удалось попасть на базу подготовки бойцов «Азова». «На Азовском побережье у полка есть три базы — в Урзуфе, Юрьевке и самом Мариуполе, - пишет Авсеюшкин. - Основная база в Урзуфе. Это — бывшая дача семьи Януковича. Кухни и бары превратились в казармы и учебные классы. Дача экс-президента оборудована пирсом, теперь здесь спортзал с тренажёрами и оборудованием для кроссфита. Стены украшены рисунками с изображением «азовцев» в окружении воинов УПА, казаков, викингов, спартанцев… Бросается в глаза логотип спортзала с упоминанием Асгарда — города богов в скандинавской мифологии. На вооружении полка — только новая военная техника - броневики «КрАЗ Шрек», «Варта» и «Спартан», различные модификации БТР-3, грузовики и автобусы для личного состава. Есть и несколько десятков артиллерийских тягачей МТЛБ. Всё выкрашено в особый, «ломаный» камуфляж. Вещевое снабжение у батальона своё и очень качественное. Обувь заказывают напрямую у именитых производителей — итальянские берцы Crispi и американские кроссовки Saycony. Форму поставляет украинский производитель M-Tac с расцветкой камуфляжа из британских мультиков. Шлемы и бронежилеты закупают также у украинских производителей. При этом бойцам выдается и обычная униформа украинской Нацгвардии. Но в «Азове» ею не пользуются и по истечении срока эксплуатации списывают. Все эти закупки стоят немалых денег, однако по счетам «Азов» всегда платит сам, вызывая тем самым вопросы об источниках столь щедрого финансирования. Впрочем, имена благодетелей командование полка не раскрывает, на вопрос, откуда у небольшого воинского подразделения деньги на покупку самого лучшего обмундирования, отвечают коротко: «От народа Украины».