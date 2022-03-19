Wall Street Journal: Путин меняет тактику войны в Украине

Президент РФ Владимир Путин скорректировал свою тактику по поводу войны в Украине, учитывая, что бои продолжаются более трех недель: он больше не ставит цель взять украинскую столицу и хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории. Об этом рассказывает WSJ со ссылкой на неназванные высокопоставленные официальные лица США.

Ранее США и их союзники считали первоначальными целями президента Путина захват Киева в течение нескольких дней и замену правительства Зеленского пророссийским режимом. За три с лишним недели боев реализовать это не удалось – по данным WSJ, это якобы побудило Путина сменить тактику.

«Захватив в 2014 году как Крым, так и районы Донбасса, Россия стремится обеспечить «сухопутный мост» между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом», - говорит источник газеты, который цитирует BBC.

Если эти территориальные требования и требование о нейтралитете Украины будут отклонены, Путин, как ожидается, попытается удержать все земли, которые заняли российские войска, и будет продолжать сражаться, говорят неназванные официальные лица из США. «Исходя из наших военных оценок, похоже, что Путин возвращается к тактике осады», - говорит чиновник администрации США.

При этом Путин может расширить свои военные цели, если действия российских вооруженных сил будут более успешными.

«Статус столицы Украины остается открытым вопросом, и, учитывая сильное сопротивление Украины, неясно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно оцепить Киев и взять его», - говорят собеседники американской газеты.

В своем материале Wall Street Journal отмечает, что интерпретация стратегии Путина – не результат официальной оценки разведывательного сообщества, а является точкой зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации.