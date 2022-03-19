Россияне вывели из порта Бердянска пять судов с украинским зерном

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что в Бердянске, контролируемом российскими войсками, из порта буксиром отогнали 5 кораблей, загруженных зерном, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника в эфире украинского телемарафона.

Он отметил, что на этих суднах было несколько десятков тысяч тонн зерна: «Некоторые из них были полностью загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые – частично загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта».

По словам жителей Бердянска, судна были отогнаны российскими буксирами. «Куда были отправлены эти похищенные корабли, будет известно позже», - сказал председатель ОВА.