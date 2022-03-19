На химзаводе в украинских Сумах произошла утечка аммиака

На заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий.

По данным Живицкого, зона поражения аварии составляет около 2,5 км. «Исходя из направления ветра, утечка угрожает селу Новоселица, но пока не представляет опасности для города Сумы», - написал он.

Он отметил, что на месте работают аварийные бригады завода и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. О причинах утечки не сообщается.