В Москве покончил с собой украинский математик

В Москве совершил самоубийство украинский математик Константин Ольмезов, который не смог уехать из-за ареста на 15 суток. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Захватов.

«Медиазона» пишет, что Ольмезов приехал в Россию в 2018 году и поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ). Он рассказал, что после начала войны 24 февраля хотел поехать «защищать свою страну», однако его задержали и отправили под арест.

«...Я получил вести о том, что утром (20 марта) он покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, что уходит из жизни потому, что не может вынести ужаса происходящего. Талантливый, перспективный математик. Ольмезов Константин», - сообщил в своем Телеграм-канале адвокат.

Укринформ передает, что Ольмезов опубликовал предсмертную запись на Tелеграм-канале вместе со своими стихами. После вторжения России в Украину математик пытался уехать из РФ, но его задержали на автовокзале в Москве, а через два дня арестовали на 15 суток по административной статье «мелкое хулиганство» за то, что он якобы нарушил общественный порядок на вокзале. «Я ехал защищать свою страну, защищать от того, кто хотел её у меня забрать», - написал Ольмезов.

Украинский математик добавил, что несвобода для него хуже смерти: «Мне больно за каждую сторону в этой войне, но я вижу своими глазами, кто защищает свою землю, а кто захватывает чужую. Я вижу своими глазами, кто защищает право на ответственность за собственную жизнь, а кто - оправдание собственной деградации... Я ухожу в никуда. Но это никуда мне милее, чем реальность, где часть народа откатилась в дикость, а другая часть этому потакает».

Константин Ольмезов родился в Украине. С 2018 года жил в России, занимался аддитивной комбинаторикой – отрасль математики, которая не представлена в Украине, пишет украинское издание. После выхода из спецприемника Ольмезов получил приглашение из университета Австрии, куда собирался поехать, чтобы продолжить обучение. В предсмертной записке он написал, что уходит из жизни, потому что не может вынести ужаса происходящего. К этому сообщению был прикреплен пост самого Ольмезова: его фотография на фоне решетки, а также подпись к ней: «Я в РФ, выехать не отпускают. Лучше в тюрьме, чем наблюдать. Украинцы, тримайтеся! Слава Украине!».