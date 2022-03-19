Для поддержки семей шехидов и раненых: Nar пожертвовал 250 тысяч манатов в Фонд развития Нахчывана

Nar пожертвовал 250 тысяч манатов в Фонд развития Нахчывана, созданный в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, для поддержки семей раненных и погибших при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Целью является оказание дополнительной поддержки мерам, принимаемым в Автономной Республике в области социальной защиты семей шехидов и военнослужащих, получивших ранения в период войны.

«Nar поздравляет азербайджанский народ с праздником Новруз. Мы считаем своим моральным долгом поддержать семьи раненых и погибших в результате 44-дневной Отечественной войны. Наша цель – поддерживать программы социальной защиты семей раненых и мучеников, а также заботиться об этих семьях», - сказал Гуннар Панке, генеральный директор Azerfon.

Nar реализовал ряд различных проектов по поддержке семей жертв 44-дневной Отечественной войны и далее продолжит это делать.