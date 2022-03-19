В США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину

Страны НАТО могут принять решение о вводе войск в Украину, хотя США не будут вводить свои войска, заявила постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу CNN.

«Я могу сказать, что американские войска не будут на территории Украины в данный момент. Президент (Джо Байден – ред.) ясно это сказал, но другие страны НАТО могут решить, что хотят ввести войска в Украину. Это будет решение, которое страны НАТО вправе принять», - отметила она.