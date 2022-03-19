В Белом доме рассказали, какие еще санкции могут ввести против России

Соединенные Штаты могут расширить введенные против России санкции, включив в них больше банков и незатронутых секторов российской экономики, связанных с энергоносителями. Об этом сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CBS. Его заявления комментирует ТАСС.

Сингха спросили, какие рестрикции Вашингтон еще может ввести против Москвы в связи с ситуацией в Украине. «Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, применить их в отношении большего количества целей. ...Больше банков, больше секторов, которых мы еще не касались», - сказал Сингх, который является также заместителем помощника президента по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.

Он пояснил, что ограничения могут коснуться «стратегически важных направлений российской экономики»: «В основном речь идет о нефти и газе, но есть и другие сектора. Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что Путин знает, о чем речь».

По версии Сингха, прогнозы экономического развития России сейчас негативные. «Дипломатия никогда не умрет. У нас всегда есть возможность отступить от края пропасти», - добавил замдиректора Национального экономического совета Белого дома.