Reuters: Евросоюз задумал ввести против России нефтяное эмбарго

Евросоюз обсуждает вопрос о введении нефтяного эмбарго в отношении России в ходе подготовки пятого раунда санкций в ответ на «военную операцию» на территории Украины. На эмбарго настаивают страны Балтии, против – Германия. Для консенсуса решающей может оказаться позиция Франции, которая председательствует в ЕС, передает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с ходом обсуждения.

Страны ЕС планируют обсудить возможность эмбарго в ходе серии саммитов с участием президента США Джо Байдена. Эти встречи будут направлены на ужесточение реакции Запада на действия Москвы, отмечает агентство.

«Мы работаем над пятым раундом санкций, и предлагается много новых имен», - сказал высокопоставленный дипломат Евросоюза на условиях анонимности, поскольку обсуждения не являются публичными.

По словам дипломатов, с которыми беседовало Reuters, страны Балтии, включая Литву, выступают за эмбарго. Германия предостерегает от этого шага из-за уже высоких цен на энергоносители в Европе. Дипломаты заявили, что поводом для энергетического эмбарго может стать любое новое действие со стороны российских войск, например, «бомбардировка Киева».

Все решения ЕС о санкциях требуют консенсуса, решающей может оказаться позиция Франции, которая председательствует в нем в эти шесть месяцев, пишет Forbes. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если ситуация в Украине ухудшится, не должно быть никаких табу с точки зрения санкций.