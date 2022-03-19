В Украине водитель азербайджанской компании попал в осаду

В Украине водитель азербайджанской логистической компании оказался в осажденном городе Крюкове Черниговской области, сообщил председатель Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковской области, руководитель логистической службы Матлаб Наджафов, передает Report.

По его словам, водитель с грузовиком, принадлежащим азербайджанской компании Volf transport, гражданин Азербайджана Алиев Ариф Эйнулла оглу находится под артобстрелом в окруженном российскими войсками городе Крюков, его жизни угрожает опасность.

Отмечается, что там же находятся водители грузовиков грузинской и турецкой компаний.

Несмотря на обращения в связи с гражданином Азербайджана, ответа пока не последовало.