Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность мгновенной поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине. Сейчас его подчиненные анализируют целесообразность такого решения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

По данным британского издания, Джонсон попросил чиновников изучить целесообразность и ценность поездки в столицу Украины для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Издание отмечает, что категорически против такой поездки британского премьера выступает служба его охраны, которая боится, что не сможет организовать нужный уровень безопасности в стране, где идет война. Но Джонсон, как пишут СМИ, "все равно хочет попробовать, если это может что-то изменить".