Возле Одессы украинские военные подбили российский корабль. Об этом передает УНИАН со ссылкой на спикера оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

По словам Братчука, в понедельник рано утром россияне обстреляли украинскую территорию. При этом Братчук добавил, что таким образом российские войска оказывают на украинских военных психологическое давление.

Позже он подтвердил, что есть попадание по российскому кораблю противника.

УНИАН отмечает, что сегодня жители Одессы и пригорода слышали звуки взрывов, выстрелов. Была объявлена воздушная тревога. В социальных сетях очевидцы написали, что видели в одесской акватории Черного моря два российских корабля, один из которых потом задымился. Есть ли разрушения и пострадавшие, пока неизвестно.