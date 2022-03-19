Токаев пообещал масштабные реформы и «вторую республику, новый Казахстан»

Казахстан ждут масштабные реформы, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая в понедельник на мероприятии в честь праздника Наурыз в Алматы.

«Впереди нас ждут масштабные реформы, впереди строительство нового Казахстана. И вместе с вами, с молодежью мы обязательно построим эту новую страну, новый Казахстан, вторую республику, и у нас все получится», - сказал Токаев, обращаясь к жителям города, его цитирует ТАСС.

Глава казахстанского государства напомнил, что в ходе январских беспорядков Алматы принял на себя основной удар, погибли и пострадали люди, нанесен огромный ущерб городской инфраструктуре.

«Священный Наурыз – это праздник благополучия, единства, милосердия и взаимоуважения. Я специально прибыл в Алматы, чтобы вместе с вами встретить этот великий праздник. Алматы – золотая колыбель нашей Независимости. Именно с Алматы началось возрождение празднования Наурыза", – сказал президент Казахстана.