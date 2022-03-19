Минобороны Британии: Киев остается главной военной целью России

Киев остается приоритетом России, и ожидается, что в ближайшие недели Россия возобновит попытки окружения города. Об этом говорится в обновленной оценке британского Министерства обороны, опубликованной в понедельник, сообщает "Европейская правда".

В Минобороны Британии отмечают, что ожесточенные бои продолжаются к северу от Киева, хотя наступавшие на город с северо-востока российские войска остановились.

"Силы, наступавшие из Гостомеля на северо-запад, были отражены упорным сопротивлением украинцев. Основная часть российских войск остается на расстоянии свыше 25 километров от центра города", - говорится в сообщении.

Несмотря на отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России, отмечает британское военное министерство, и россияне, вероятно, отдадут приоритет попыткам оцепить город в ближайшие недели.