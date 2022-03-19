Глава Совета прессы Азербайджана осудил решение России по блокировке haqqin.az

«Нас, азербайджанских журналистов, глубоко разочаровал тот факт, что на территории Российской Федерации ограничиваются и блокируются русскоязычные средства массовой информации нашей страны. Власти РФ не только перекрыли доступ к азербайджанским сайтам haqqin.az и minval.az , они также утверждают, что список дискриминируемых азербайджанских изданий может быть расширен. В сложившейся ситуации очень трудно понять, чем именно азербайджанские СМИ заслужили столь неуважительное отношение российских властей? », - говорится в заявлении главы Совета прессы Азербайджана Афлатуна Амашева.

«Азербайджанские журналисты честно выполняют свой профессиональный долг и проявляют максимум объективности при освещении нынешнего российско-украинского вооруженного противостояния. В то же время мы уважаем наших читателей и не вправе рассчитывать на их взаимность, если будем преподносить им искаженную, намеренно усеченную или заведомо ложную информацию. Именно поэтому большинство азербайджанских СМИ называют спецоперацию российских войск вооруженным вторжением в Украину и попыткой оккупации суверенного государства.

Мы готовы в любую минуту предоставить страницы и эфир наших СМИ для соображений и контрдоводов российской стороны, чтобы сбалансировать акценты и дать возможность нашей аудитории составить полную картину того, что происходит сегодня в Украине. Но блокировать наши издания только за слова правды, подтвержденные к тому же всем цивилизованным мировым сообществом – это грубое и неприемлемое нарушение свободы слова!

Хотелось бы в этой связи напомнить о позиции, которую занимали в период второй Карабахской войны большинство российских СМИ. По их публикациям и телепередачам вполне можно было подумать, что под тридцатилетней оккупацией находились территории Армении, а не Азербайджана. Не случайно наш президент Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу РБК, что подобные публикации негативно влияют на авторитет России в Азербайджане.

Но разве тогда, даже несмотря на беспардонную ложь и потоки грязи, которую выливали на Азербайджан проармянски настроенные СМИ России, наша страна заблокировала хотя бы одно российское издание, телеканал или сайт?

Я должен особо подчеркнуть деятельность сайта haqqin.az. С первых дней войны Эйнулла Фатуллаев находился в Украине. Он транслировал свои репортажи из самых горячих точек. Журналист руководствовался мотивом профессионального отношения к своему долгу перед читателями. Именно в свете беспристрастного и профессионального освещения событий haqqın.az всегда был в центре внимания российских читателей.

Мы оставались и остаемся в рамках цивилизованного диалога, сохраняя надежду, что дискриминация наших журналистов и блокировка на территории России азербайджанских сайтов – всего лишь временное и досадное недоразумение, которое не сможет омрачить традиционно дружеские российско-азербайджанские отношения».