Российские войска обстреляли район Киева: восемь погибших

Количество погибших в результате ракетного удара российских войск по Подольскому району Киева возросло до восьми человек, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Отмечается, что информация о погибших и пострадавших предварительная и будет уточняться. В результате обстрелов и возникшего пожара разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву вечером 20 марта. Снаряды повредили объекты в Подольском районе Киева.