Из России уходит производитель молочных продуктов Anchor Fonterra

Новозеландский производитель молочных продуктов Anchor Fonterra объявил, что закроет свой офис в Москве. Это решение принято на фоне вторжения России в Украину.

Как сообщается на сайте Fonterra, компания объявила о выходе из своего совместного проекта с российской фирмой Unifood.

«Мы закроем наш офис в Москве, переведем персонал, где это возможно, и выйдем из нашего совместного предприятия Unifood», — пояснил генеральный директор компании Майлз Харрелл, передает «Росбалт».

В конце февраля Fonterra приостановила поставки в Россию. На Россию приходилось около 1% ее годового экспорта, в основном поставлялось сливочное масло под брендом Anchor.

Интерфакс напоминает, что Новая Зеландия экспортирует масло в Россию уже более 40 лет. Fonterra вошла в совместное предприятие Unifood в декабре 2018 года.